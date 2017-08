La mère de toutes les fleurs 

Un texte d'Alain Labelle

Ce minutieux travail de reconstitution s’est effectué sans fossile de fleurs de plus de 130 millions d'années puisqu’il n’en existe aucun. Il a été coordonné par le biologiste français Hervé Sauquet de l’Université Paris-Sud et permet de créer un nouveau modèle pour la diversification des plantes à fleurs.

L’origine et l’évolution des premières plantes à fleurs, et de la fleur elle-même, demeurent aujourd’hui l’une des plus grandes énigmes en biologie presque 140 ans après que Charles Darwin a qualifié « d’abominable mystère » leur développement rapide au Crétacé.

Le temps des fleurs

Les plantes à fleurs (angiospermes) forment le groupe de plantes le plus diversifié sur la planète, avec plus de 300 000 espèces. Elles représentent 90 % des plantes actuelles.

Elles seraient apparues il y a environ 140 millions d’années, relativement tard dans l’évolution des plantes, vers la fin de l’ère des dinosaures.

Les plantes à fleurs ont néanmoins connu depuis une diversification spectaculaire.

Arbre évolutif des plantes à fleurs Photo : H. Sauquet & J. Schönenberger

Le projet eFlower

Les scientifiques qui ont participé au projet eFlower ont combiné les données sur la structure florale des espèces actuelles et sur le tout dernier arbre évolutif des plantes à fleurs, construit à partir des informations génétiques des différentes espèces.

Six ans de travail ont été nécessaires pour arriver à ces conclusions. L'équipe a échantillonné 800 espèces sur les 300 000 existantes.

Les scientifiques en viennent à la conclusion que la toute première fleur était probablement portée par un petit arbre ou par un buisson.

L'étude a aussi permis d'établir que les pièces stériles de la fleur ancestrale étaient vraisemblablement d'un seul type (tépales), comme chez la tulipe.

Mode de reproduction

La plupart des fleurs actuelles sont hermaphrodites, mais un pourcentage non négligeable d'entre elles sont unisexuées. Toutefois, la question du mode de reproduction de la toute première fleur n'avait pas encore été tranchée.

Là, on prouve une bonne fois pour toutes que la fleur ancestrale était bisexuée. Hervé Sauquet, biologiste

Ainsi, la fleur ancestrale était hermaphrodite, c’est-à-dire possédant à la fois des parties femelles (carpelles) et mâles (étamines), et plusieurs verticilles (cycles concentriques) d’organes ressemblant à des pétales, organisés par groupes de trois.

En outre, les résultats de cette étude apportent de nouveaux éléments sur les premiers stades de l’évolution des fleurs et offrent pour la première fois un scénario simple et plausible pour expliquer la diversité spectaculaire des formes florales.

Parmi les résultats les plus surprenants figure un nouveau modèle inédit pour la fleur ancestrale.

Personne n’avait vraiment réfléchi aux premiers stades de l’évolution des fleurs de cette façon, et pourtant une grande partie de la diversité peut être expliquée de façon simple avec le nouveau scénario qui émerge de nos modèles. Hervé Sauquet, biologiste

Les organes de la première fleur étaient probablement arrangés en trois ou quatre cercles concentriques (verticille). Chaque cercle devait comporter trois pièces à la base.

Ces résultats remettent en question presque tout ce qui a été pensé et enseigné sur l'évolution florale jusqu'à maintenant. Jürg Schönenberger, Université de Vienne

En effet, il a longtemps été présumé que la fleur ancestrale avait tous ses organes arrangés en spirale.

Malgré ces nouveaux éléments sur l’histoire évolutive des plantes à fleurs, de nombreuses questions demeurent sans réponse, puisque le registre fossile de ces plantes est incomplet.

Cette étude est un pas très important vers la compréhension nouvelle et de plus en plus sophistiquée de l’histoire évolutive des fleurs. Peter Crane, Fondation Oaks Spring

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Nature Communications.