Tester la sueur des bébés pour détecter la fibrose kystique

L'étude, qui a été publiée lundi dans la revue scientifique ACS Central Science, explique davantage comment la fibrose kystique fonctionne. Cela pourrait aider les chercheurs à trouver de meilleures thérapies.

La fibrose kystique en bref La fibrose kystique est une maladie qui pousse le corps à produire une sorte de mucus épais et collant qui se colle aux parois de certains organes – généralement les poumons – les empêchant ainsi de fonctionner adéquatement. La maladie, qui peut entraîner des problèmes de développement et des problèmes respiratoires peut aussi donner lieu à des complications liées à l'usage des antibiotiques nécessaires pour atténuer ses effets, et mener à la mort. Il n'existe aucun traitement à la fibrose kystique.

« Il y a des signatures chimiques dans la sueur qui nous disent qu'un bébé est atteint de fibrose kystique, même s'il ne présente aucun symptôme », explique l'auteur principal de l'étude et professeur de chimie et de biologie à l'Université McMaster, Philip Britz-McKibbin.

Selon l'organisation caritative Fibrose kystique Canada, 3600 enfants au Canada sont atteints de cette maladie génétique.

Test du recueil de la sueur

L'Université McMaster a développé une technique spéciale pour que les scientifiques puissent recueillir et analyser des échantillons de sueur de nourrissons. Ils ont identifié plusieurs substances présentes chez les personnes atteintes de fibrose kystique.

Les patients atteints de la maladie ont généralement un taux élevé de chlorure dans leur sueur, car leurs glandes ne peuvent pas absorber le chlorure dans le corps, comme le font les personnes qui ne sont pas malades.

L'étude détermine le niveau de chlorure dans la sueur des nourrissons et cela permet d'identifier s'ils sont atteints de la maladie.

Philip Britz-McKibbin, professeur de chimie et de biologie chimique à l'Université McMaster, a dirigé l'étude qui peut mieux déterminer comment la fibrose kystique se manifeste chez les patients et leur procurer le traitement dont ils ont besoin rapidement. Photo : McMaster University

Il est toutefois difficile de prendre des décisions quant au traitement, selon Philip Britz-McKibbin, car pour chaque patient la maladie peut évoluer différemment. Le test de recueil de la sueur ne permet pas encore de définir si la maladie va se développer, ou si l'enfant est simplement porteur d'une mutation du gène de la maladie, sans que cela ne le rende malade plus tard.

Le professeur estime cependant que plus la maladie est détectée tôt, plus l'enfant a des chances de vivre plus longtemps et d'avoir une vie plus saine.

Avec un dépistage précoce et précis, des thérapies peuvent être rapidement mises en place au début de la vie du patient, avant même que les symptômes se manifestent. Philip Britz-McKibbin, professeur de chimie et de biologie à l'Université McMaster

Selon lui, cela devrait aider à rehausser l'espérance de vie des personnes atteintes. En outre, la découverte des chercheurs améliorera l'efficacité des traitements, par exemple en donnant des compléments nutritionnels afin de favoriser la croissance des patients.

La recherche de l'Université McMaster a été financée en partie par Fibrose kystique Canada, qui a salué les résultats de l'étude.