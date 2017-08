SNES Classic : les précommandes débuteront ce mois-ci

Cette annonce survient un peu plus d’une semaine après que Walmart ait activé par erreur l’option de précommande de la SNES Classic sur son site web. Toutes les unités alors mises en vente s’étaient envolées en quelques minutes. Walmart a fini par annuler les précommandes quelques jours plus tard, non sans avoir essuyé des critiques virulentes de la part de beaucoup d’internautes.

L’an dernier, Nintendo avait lancé sur le marché une réédition miniature de sa console NES. Celle-ci s’est vendue comme des petits pains chauds et il est vite devenu évident que l’entreprise ne parviendrait pas à satisfaire à la demande. Certains observateurs sont même allés jusqu’à se demander si Nintendo ne tentait pas de créer un effet de rareté artificiel en ne produisant pas plus de consoles.

La NES Classic, dont le prix est affiché à 79,99 $ plus taxes, s’est rapidement retrouvée sur le site de revente eBay à des prix avoisinant 200 $, voire plus dans certains cas.

Les amateurs de jeux vidéo redoutent qu’une situation similaire se produise avec la SNES Classic et surveillent donc attentivement les sites des boutiques et des magasins à grande surface.

La SNES Classic sera livrée avec deux manettes et 21 jeux préchargés dans la console, dont Star Fox 2, un jeu qui devait voir le jour dans les années 1990, mais qui a finalement été annulé en raison de la sortie imminente de la Nintendo 64.

La sortie de la console est prévue pour le 29 septembre 2017.