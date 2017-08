L’amas de la nébuleuse d’Orion révèle de nouveaux secrets

Un texte d'Alain Labelle

Cette récente détection offre de nouveaux éléments de compréhension de la formation de ce type d'amas. Elle laisse à penser que la naissance d’étoiles s’effectue par étapes, chaque étape requérant un temps bien plus court que ce qui était estimé jusqu’à présent.

Cette image a été captée par la caméra optique à grand champ installée sur le télescope de sondage du Très Grand Télescope, un ensemble de quatre télescopes principaux et quatre auxiliaires situé à l'Observatoire du Cerro Paranal, dans le désert d'Atacama, au nord du Chili.

La nébuleuse d'Orion La nébuleuse d’Orion constitue l’un des cocons stellaires les plus proches de notre système. Elle abrite des étoiles de petites et grandes masses distantes de quelque 1350 années-lumière. Elle fut découverte en 1610 par Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Il fut le premier à remarquer son aspect nébuleux, alors que Ptolémée l'avait identifiée comme une seule grosse étoile et que Galilée avait détecté un certain nombre de petites étoiles dans la région.

Plus qu’une photo

Cette image est bien plus qu’une simple photo. Une équipe de scientifiques a utilisé les données recueillies dans le but de déterminer, avec précision, la luminosité et les couleurs de l’ensemble des étoiles de l’amas.

Ces mesures de couleur ont permis aux astronomes d’évaluer la masse et l’âge des étoiles.

Les étoiles les plus vieilles sont marquées en bleu. Les plus jeunes, en rouge, et les intermédiaires en vert. Photo : ESO/G. Beccari

À la grande surprise des chercheurs, les données ont permis de mettre en évidence l’existence de trois populations stellaires distinctes d’âges potentiellement différents.

À la première vue de ces données, l’effet de surprise fut total! Nous avons vécu l’un de ces moments qui ne se produisent qu’une ou deux fois dans la carrière d’un astronome. Giacomo Beccari, astronome à l'ESO

L’astronome Monika Petr-Gotzens, également de l’ESO, explique que cette image « atteste que les jeunes étoiles d’un amas ne se sont pas tout à fait formées simultanément ».

En d’autres termes, notre connaissance actuelle du processus de formation des étoiles au sein des amas devra être revue.

Nous observons là trois générations d’étoiles qui se sont formées successivement, en l’espace de trois millions d'années seulement. Giacomo Beccari

Ce nouveau résultat laisse donc à penser que la formation d’étoiles au sein de l’amas de la nébuleuse d’Orion s’effectue par étapes, et bien plus rapidement que ce qui était imaginé auparavant.