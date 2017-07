Microsoft se ravise : « MS Paint est là pour rester »

« MS Paint est là pour rester, il aura simplement une nouvelle maison bientôt, sur Windows Store, où il sera offert », écrit Megan Saunders, directrice générale de l’initiative 3D for Everyone, sur le site de l’entreprise.

« Aujourd'hui, nous avons observé un incroyable mouvement de soutien et de nostalgie autour de MS Paint. S'il y a une chose qu'on a apprise, c'est qu'après 32 ans (NDLR : Paint aura 32 ans en novembre 2017), MS Paint compte beaucoup d'adeptes. C'est génial de voir autant d'amour pour notre bonne vieille application. »

Par contre, le logiciel de dessin ne sera plus installé automatiquement avec Windows. Ceux qui le désirent devront le télécharger à partir du magasin en ligne.

Paint 3D, son successeur qui permet entre autres de modéliser virtuellement des objets physiques à l’aide de la caméra d’un appareil mobile, viendra avec les prochaines versions de Windows.

Plus tôt cette semaine, Microsoft avait annoncé la fin des mises à jour de MS Paint, apparu la première fois sur Windows 1.0 en 1985. La note indiquait que les logiciels et les fonctionnalités classés comme obsolètes ne feraient plus l’objet de révisions par Microsoft et qu’ils « pourraient être retirés de versions futures » de Windows.

La nouvelle n’est pas passée inaperçue. Elle a été reprise par de nombreux médias à travers le monde. Plusieurs internautes ont rendu hommage au logiciel sur les réseaux sociaux.