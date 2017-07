Microsoft Paint ne sera plus mis à jour

La fin des mises à jour ne signifie pas pour autant la disparition du logiciel de traitement d’images, qui est apparu pour la première fois sur Windows 1.0 en 1985, sous le nom de Paintbrush. Selon l’avis publié par Microsoft, Paint deviendra officiellement obsolète lors du déploiement de la mise à jour Fall Creators Update, de Windows 10, au cours de l’automne.

La note indique que les logiciels et les fonctionnalités classés comme obsolètes ne font plus l’objet de révisions par Microsoft et qu’ils « pourraient être retirés de versions futures » de Windows. L’éditeur d’images sera donc toujours présent après la mise à jour de cet automne, mais il est appelé à disparaître.

Le logiciel a toutefois un successeur désigné en Paint 3D, une nouvelle version lancée officiellement en avril dernier qui permet de créer des images aussi bien en deux qu’en trois dimensions. Paint 3D permet entre autres de modéliser virtuellement des objets physiques à l’aide de la caméra d’un appareil mobile. Ses utilisateurs peuvent aussi imprimer leurs créations à l’aide d’une imprimante 3D.