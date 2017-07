La bande-annonce de la deuxième saison de Stranger Things dévoilée

Offerte sur Netflix depuis juillet 2016, Stranger Things a été l’une des séries les plus populaires de la plateforme. Hommage aux films fantastiques des années 80 (notamment Les Goonies et The Thing), la première saison raconte les aventures de Mike, de Lucas et de Dustin, trois jeunes garçons qui partent à la recherche de leur ami Will, disparu dans d’étranges circonstances. Ils affrontent alors des événements surnaturels et terrifiants, aidés par la mère du disparu et d’un policier à la dérive.

La bande-annonce de la saison 2 laisse entendre que les frères Duffer misent sur les mêmes recettes qui ont fait le succès de la première saison, avec des références artistiques évidentes, dont le film Ghostbusters. Bien que ses proches l'aient retrouvé, Will reste hanté par le monde parallèle dans lequel il avait été plongé après son enlèvement. Le personnage « va montrer plus de courage, [et] on sera davantage plongé dans son histoire », a garanti Noah Schnapp, l’acteur de 12 ans qui interprète Will et qui était présent au Comic-Con.

Noah Schnapp jouant Will Byers dans la deuxième saison de « Stranger Things » Photo : Netflix

Récompensée à plusieurs reprises depuis un an, la série a marqué le grand retour de l’actrice Winona Ryder, qui joue Joyce Byers, la mère de Will. Elle a également révélé au public le talent de jeunes acteurs, dont un Canadien de 14 ans, Finn Wolfhard, qui interprète Mike.

Toutefois, pour beaucoup, la révélation de Stranger Things reste Millie Bobby Brown, jeune Britannique de 13 ans qui joue le rôle d'Eleven. Cette adolescente presque muette et dotée de pouvoirs magiques tente de fuir le monde parallèle et des scientifiques prêts à tout pour utiliser ses dons.

Eleven sera évidemment de retour dans la deuxième saison. Ce rôle presque silencieux reste particulier pour son interprète. « C’était difficile, évidemment, car j’avais seulement quelques lignes de dialogue et je devais tout exprimer avec mon visage. Mais ça devient plus facile quand on se sent de plus en plus à l’aise à son personnage. C’est dur de garder un visage impassible, parce que les garçons n’arrêtent pas de faire des blagues quand je joue une scène émouvante », a raconté la jeune artiste.

La deuxième saison de Stranger Things sera en ondes sur Netflix à partir du 31 octobre.