Pour le porte-parole de Trump, les sketchs de Saturday Night Live sont allés trop loin

Peut-être que les fidèles de SNL sont encore plus tristes que Donald Trump du départ de Sean Spicer en août. Son imitation par l’actrice Melissa McCarthy dans l’émission est en effet devenue l’un des moments les plus attendus par les spectateurs, au même titre que celle du président américain par Alec Baldwin.

Pour sa part, Sean Spicer n’a pas particulièrement aimé les sketchs dont il était la vedette depuis plusieurs mois. Pour sa première entrevue après sa démission, accordée Sean Hannity, animateur sur Fox News, il a ainsi vertement critiqué les idées des auteurs de SNL.

Vêtue d’un costume et portant une perruque, Melissa McCarthy a dépeint un Sean Spicer immature, incapable de contrôler ses nerfs contre les journalistes et répondant de manière absurde à leurs questions. Dans certains sketchs, le personnage a attaqué ses interlocuteurs avec un pistolet à eau ou a tenté de les percuter en déplaçant son pupitre.

Ces parodies de SNL ont fait suite aux vraies premières séances de questions-réponses du porte-parole. Ce dernier s’en était pris durement aux journalistes, les accusant notamment de mensonges quant au nombre de spectateurs présents lors de l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier.

« Je suis un farceur, j’aime les bonnes blagues. Quand c’est drôle, c’est drôle. (Mais) parfois on passe de drôle à méchant », a ajouté Sean Spicer lors de son entrevue. Interrogé juste après son futur ex-collègue, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Reince Priebus, a lui aussi estimé que l’émission de NBC était allée trop loin.

Depuis vendredi, un certain nombre d’internautes se demandaient de leur côté si la démission de Sean Spicer signifiait aussi la fin de l’imitation de Melissa McCarthy. « J’espère que la personne qui remplace Sean Spicer lui ressemble. Car je suis accro à l’imitation de Melissa McCarthy », a écrit sur Twitter l’acteur et animateur Arsenio Hall.

Sean Spicer just resigned! I hope they replace him with someone who looks like him. Cause I'm addicted to Melissa McCarthy's impression. pic.twitter.com/LIae1xfgle