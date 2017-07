Tennis : décès de Peter Doohan, le « Becker Wrecker »

Doohan était atteint de la maladie de Lou Gehrig, qui cause la destruction de neurones responsables de mouvements volontaires. Il avait reçu ce diagnostic il y a neuf mois.

L'Australien n'a jamais remporté de tournoi du grand chelem ni fait partie du top 20 du classement mondial en simple.

Son plus grand fait d'armes est en fait d'avoir causé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de Wimbledon. En 1987, il a battu au deuxième tour Boris Becker, no 1 mondial et favori du tournoi, alors qu'il occupait la 70e place au classement de l'ATP.

Cette victoire éclatante de 7-6, 4-6, 6-2 et 6-4 lui avait valu le surnom de « Becker Wrecker », ou « démolisseur de Becker » en français. Son beau parcours s'était toutefois arrêté en quarts de finale après une défaite contre Slobodan Živojinović.