Encarnacion fait son numéro devant les Blue Jays

Encarnacion, qui a disputé les six dernières saisons avec les Blue Jays (44-52) avant de signer un contrat de trois ans et 60 millions $ avec les Indians en janvier, a amorcé la deuxième manche avec un circuit, puis a rompu l'égalité de 3-3 en cinquième à l'aide d'un double de deux points. Il a ajouté un simple d'un point en septième.

Encarnacion a frappé trois coups sûrs en quatre présences avec un but sur balles. Le voltigeur de centre Kevin Pillar l'a privé d'un autre coup sûr en captant une balle à la piste d'avertissement en septième, alors qu'il y avait deux coureurs sur les sentiers.

Abraham Almonte a frappé un circuit de trois points et Bradley Zimmer a ajouté un simple de deux points en septième, alors que les Indians (49-45) ont signé seulement leur deuxième victoire en huit sorties.

Le partant des Blue Jays Marco Estrada (4-7) a été débité de cinq points sur six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers.