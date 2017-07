Coup d'envoi des Jeux de la Francophonie

Plus de 10 000 personnes dans le stade d'Abidjan et des milliers à l'extérieur ont applaudi l'ouverture des huitièmes Jeux de la francophonie, dans la capitale de la Côte d'Ivoire.

« Je déclare ouverts les huitièmesJeux de la Francophonie », a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara, comme le veut la tradition. Entouré d'une demi-douzaine de chefs d'État africains et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaelle Jean, le président ivoirien a répété à maintes reprises « akwaba » (bienvenue) aux 3 600 athlètes et artistes de 43 pays qui participent aux jeux.

« La Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir les jeux », a-t-il ajouté, soulignant que le français était « un trait d'union entre 275 millions de personnes » dans le monde.

Les Jeux de la Francophonie, qui ont lieu tous les quatre ans, combinent des épreuves sportives et des concours culturels, ouverts aux 18-35 ans. Ils visent à promouvoir les talents de la jeunesse francophone.

Après le défilé des délégations - la France en premier, en tant que précédent organisateur des jeux à Nice en 2013, et la Côte d'Ivoire fermant la marche - puis les discours, un spectacle en plusieurs tableaux mêlant danses spectaculaires, percussions, vidéo et pyrotechnie a rendu hommage à la francophonie, à la paix et au pays hôte, tandis que la nuit tombait.

Côté sports, les Jeux offrent des compétitions d'athlétisme, de handi-athlétisme, de basketball féminin, de soccer masculin, de judo, de lutte libre, de lutte africaine, tennis de table et de cyclisme sur route en démonstration.

Sept disciplines artistiques sont proposées : arts de la rue (hip-hop, marionnettes géantes, jonglerie), arts visuels (peinture, sculpture, installations), chanson, conte, danse de création, littérature et photographie, mais aussi la « création numérique » et la « création écologique » pour le développement.

Ces jeux ont été l'occasion pour Abidjan de rénover ses enceintes sportives et culturelles et de construire de nouveaux équipements, comme une grande salle omnisports de 2500 places. Les Jeux se termineront le 30 juillet

Pour la Côte d'Ivoire, ces jeux sont aussi un test avant la Coupe d'Afrique de nations de soccer qui se déroulera en 2021.