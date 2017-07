L'Ontarien Dillon Brooks et les Grizzlies s'entendent

Les Grizzlies avaient obtenu Brooks des Rockets de Houston en échange d'un choix de deuxième tour en 2018.

Sélectionné au deuxième tour par les Rockets, Brooks avait été le 45e choix au total du dernier repêchage.

L'athlète de 21 ans a affiché une moyenne de 16,1 points la saison dernière avec les Ducks de l'Oregon qu'il a conduits au Final Four.

L'institution de Eugene ne s'y était pas rendue depuis 1939.

Brooks a été nommé joueur par excellence du Pacific-12 de la NCAA.

Irving voudrait quitter Cleveland

L'arrière étoile Kyrie Irving a demandé aux Cavaliers de Cleveland de l'échanger, selon des personnes au fait du dossier qui ont parlé à l'Associated Press, vendredi.

Irving a disputé les six dernières saisons avec les Cavaliers, qui l'ont sélectionné avec le premier choix du repêchage de 2011. Invité à quatre reprises au match des étoiles, Irving a surmonté des blessures pour devenir un des meilleurs meneurs de jeu du circuit.

Âgé de 25 ans, Irving doit encore écouler deux saisons à son contrat.

Les Cavaliers ont perdu la finale de la NBA en cinq matchs contre les Warriors de Golden State.

Contrat de trois ans pour Gasol avec les Spurs

Pau Gasol a signé un contrat de trois ans avec les Spurs de San Antonio, selon ce qu'a appris The Associated Press.

L'Espagnol et les Spurs en sont venus à une entente vendredi et la troisième saison du pacte est partiellement garantie.

Gasol a refusé en juin de se prévaloir d'une clause de 16 millions $ à son contrat afin de signer un contrat à plus long terme avec les Spurs. Ceux-ci ont offert un contrat à leur meneur Patty Mills et ils ont ajouté à leur formation les joueurs autonomes Rudy Gay et Brandon Paul.

Gasol a maintenu une moyenne de 12,4 points, 7,8 rebonds, 1,1 bloc et 25,4 minutes de jeu pour les Spurs, la saison dernière.