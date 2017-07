Une statue de cire de Beyoncé retouchée après avoir été jugée trop blanche

La Beyoncé en cire arborait jusqu’à présent une taille plus fine et une peau plus claire que la chanteuse. Pour un certain nombre d'admirateurs, qui se sont notamment manifestés sur Twitter, la statue aux longs cheveux blonds ondulés ressemblait davantage à Lindsay Lohan, Joss Stone ou Shakira.

Why does Beyonce's Wax figure look like it can be shared between Her, Shakira and Mariah Carey?

3 for 1 deal? 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/BpwOcZagug — Alyssa Pacheco (@AlyssaPacheco) 20 juillet 2017

Selon le New York Times, l'objet de la polémique avait été enlevé de son emplacement habituel jeudi. Dans un communiqué émis vendredi, les responsables de Madame Tussauds ont indiqué que la

Beyoncé en cire était de retour après quelques ajustements « concernant son style et la luminosité de ses traits ».

Quelques montages photo ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux pour montrer la différence avant et après les modifications.

Madame Tussauds Just Updated *That* Beyoncé Wax Figure And, Um... https://t.co/id5Q6VPWn6 pic.twitter.com/RvrEZvylcQ — Top10Tag.Com (@top10tag) 21 juillet 2017

Une porte-parole du musée n’a pas voulu préciser quels changements avaient été exactement opérés. De son côté, l’équipe de la chanteuse n’a pas fait de commentaire.

Le New York Times rappelait jeudi que les admirateurs de Beyoncé ont déjà, par le passé, critiqué l’utilisation d’images de leur idole blanchie. L’entreprise de cosmétique L’Oréal faisait notamment partie des sociétés visées.