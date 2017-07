Kenny Shields, une légende du rock canadien, est mort

Le chanteur s'est éteint vendredi matin à l'hôpital général de Saint-Boniface à Winnipeg, au Manitoba, a confirmé un autre membre du groupe, Jeff Neill. Ce dernier avait annoncé que Kenny Shields était hospitalisé au début de juillet à cause de graves problèmes de coeur. Le groupe avait annulé la tournée prévue en 2017.

Kenny Shields est né à Nokomis, en Saskatchewan, en 1947. Il a commencé à jouer dans des groupes à Saskatoon lorsqu'il était à l'université. Il a fondé Streetheart en 1976, un groupe qui a eu beaucoup de succès dans l'Ouest canadien dans les années 1970 et 1980.

Leurs principaux succès sont : Action, Hollywood, Here Comes the Night, Under My Thumb, Tin Soldier, Look In Your Eyes, What Kind of Love Is This, One More Time et Snow White.

Le groupe a gagné deux prix Juno, en 1979 et 1980. En 2003, Kenny Shields et Streetheart étaient intronisés au Temple de la renommée de la Western Canadian Music Association.