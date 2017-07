Pas de mondiaux FINA pour Lysanne Richard

La championne de la Coupe du monde en 2016 a annoncé vendredi qu'elle déclarait forfait pour la compétition qui se déroulera du 28 au 30 juillet.

« C'est une grande déception pour moi de ne pas pouvoir représenter le Canada aux Championnats du monde, mais une blessure m'empêche actuellement d'exercer mon sport », a expliqué Richard, plongeuse de haut vol de l'année 2016 selon la FINA.

L'athlète originaire de Chicoutimi a aussi dû se retirer des deux premières manches de la Série mondiale de haut vol Red Bull qui ont eu lieu à Inis Mor, en Irlande, et à Sao Miguel, aux Açores. Elle manquera également l'étape italienne du circuit prévue cette fin de semaine à Polignano a Mare.

Malgré ces forfaits, la 2e position de Richard au classement général en 2016 lui assure une place dans la Série mondiale la saison prochaine.

« Je suis entourée d'une équipe de spécialistes chevronnés qui m'aident à me rétablir le plus rapidement possible, a ajouté Richard. Ma situation s'améliore de jour en jour et j'espère être de retour à temps pour les deux dernières étapes de la Série mondiale. »