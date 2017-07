Edvald Boasson Hagen gagne la 19e étape du Tour de France

Dans cette 19e étape, la plus longue de la Grande Boucle, les 169 coureurs ont traversé les Alpes-de-Haute-Provence, au pied de la montagne de Lure, le Luberon et la plaine de la Crau parfois balayée par le vent.

Ils ont franchi trois côtes de troisième catégorie, la dernière (col du Pointu) à 45 kilomètres de l'arrivée.

Boasson Hagen a surpris ses compagnons d'échappée à trois kilomètres de Salon-en-Provence pour s'imposer en solitaire.

« À plusieurs reprises, j'ai été proche d'une victoire. Et là, j'ai réussi », dit le Norvégien.

« Lors des 2 ou 3 derniers kilomètres, je cherchais vraiment l'occasion, et puis il y a eu ce rond-point, et je savais qu'en passant à droite, ce serait le plus rapide. Donc, j'ai attaqué à ce moment-là, j'avais quelques mètres d'avance quand on s'est rejoint, et c'était le bon moment.

« Nous avons perdu Mark (Cavendish) dès le début, toute l'équipe a travaillé dur pour moi depuis, et nous avons fait de très bons sprints, a-t-il précisé. Je suis très content pour moi et pour l'équipe de ramener une victoire. »

C'était la troisième victoire d'étape du Norvégien au Tour de France. Les deux autres dataient de 2011.

Froome détient 23 secondes d'avance au classement général sur le Français Laurent Bardet (AG2R) et 29 secondes sur le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale), à la veille du contre-la-montre de Marseille et à deux jours de l'arrivée à Paris.

« Demain, il ne faut pas que je perde la course, a admis Froome. C'est très serré entre les trois premiers au classement général. La course est loin d'être finie. Je me sens bien. »

« Je vais traiter ce contre-la-montre comme tous ceux que j'ai couru par le passé, a-t-il dit. Je vais tout bien faire, je ne vais pas y aller pour prendre des risques inconsidérés. Comme j'ai fait à Düsseldorf, quand je pourrai pousser, je pousserai, mais ce n'est certainement pas une étape où je vais tout risquer. »

« Il n'y a pas à réfléchir. Il faut aller à fond, ne pas se poser de question, a dit Bardet. J'ai fait un beau Tour de France, j'ai à coeur de le terminer le mieux possible. J'espère un combat loyal, d'homme à homme, et ne pas avoir de regrets. »