Lakatos récolte une troisième médaille d'or aux mondiaux

Il a stoppé le chrono à 1 min 40 s 14/100, devançant de plus d’une seconde son plus proche poursuivant. Le Français Pierre Fairbank (1:41,97) a pris le deuxième rang et le Thaïlandais Pongsakorn (1:42,07) a complété le podium.

Lakatos a laissé ses adversaires prendre la tête de la course durant le premier tour. Il était bien installé derrière les meneurs quand il a entamé son accélération au deuxième tour.

Dans l’avant-dernier virage, il a pris le premier rang grâce à un dépassement par l’extérieur et n’a cessé d’augmenter la distance le séparant des autres athlètes.

Plus tôt cette semaine, le Dorvalois avait remporté l’or au 200 m et au 400 m T53.