Smoak donne de l'élan aux Blue Jays à Boston

Smoak a fourni deux circuits en solo et un simple d'un point. Le joueur de premier but a maintenant 26 longues balles en 2017 et se classe au huitième rang de la Ligue américaine avec 62 points produits. Smoak frappe pour une moyenne de ,450 à ses cinq derniers matchs.

Steve Pearce et Ryan Goins ont cogné des simples de deux points pour les Torontois.

Russel Martin a réussi un double et obtenu deux buts sur balles, croisant le marbre deux fois. Il a aussi épinglé Mookie Betts, qui tentait de voler le deuxième but.

Dominic Leone (2-0) n'a pas accordé de coup sûr en deux manches et un tiers, tout en retirant quatre frappeurs au bâton. Roberto Osuna a signé un 24e sauvetage.

Dustin Pedroia a claqué un circuit dans une cause perdante. Il a frappé trois des huit coups sûrs des Red Sox (54-43).

Les Blue Jays (44-51) vont jouer à Cleveland de vendredi à dimanche, avant un séjour à domicile contre les A's et les Angels.