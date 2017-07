De la profondeur dans le champ arrière des Cardinals

Les termes financiers du contrat n'ont toutefois pas été dévoilés.

Johnson bataillera pour le poste de premier substitut puisque le rôle de partant est d'ores et déjà confié à David Johnson. Ce dernier s'est hissé parmi la crème de la NFL à sa position en amassant 2118 verges totales (1239 au sol et 879 par la passe) et 20 touchés en 2016.

Andre Ellington, Stepfan Taylor, Kerwynn Williams, T.J. Logan, Elijhaa Penny et James Summers sont les autres porteurs de ballon dans la formation des Cardinals.

Chris Johnson s'est amené en Arizona en 2015 après un bref passage d'une seule campagne à New York, sous les couleurs des Jets. Il s'est auparavant produit avec les Titans du Tennessee, de 2008 à 2013.

Chris Johnson (gauche) et Yeremiah Bell (droite) Photo : Getty Images/Frederick Breedon/

Le vétéran âgé de 31 ans a justement connu ses moments de gloire dans la capitale du country. Il a conclu ses six saisons avec un minimum de 1000 verges par la voie terrestre et 200 par la passe.

D'ailleurs, c'est en 2009 qu'il a fait écarquiller bien des yeux en compilant des statistiques dignes d'un membre du Temple de la renommée du football américain. Il avait franchi 2006 verges grâce à 358 portées. Seulement cinq demis ont surpassé cette marque dans l'histoire de la NFL.

Plus de verges au sol en une saison Eric Dickerson (Rams) : 2105 verges en 1984 Adrian Peterson (Vikings) : 2097 verges en 2012 Jamal Lewis (Ravens) : 2066 verges en 2003 Barry Sanders (Lions) : 2053 verges en 1997 Terrell Davis (Broncos) : 2008 verges en 1998

Les 2509 verges totales (2006 au sol et 503 par la passe) qu'il a parcourues en 2009 constituent un record du circuit.

Johnson compte trois participations au Pro Bowl (2008, 2009 et 2010), une nomination sur la première équipe d'étoiles (2009) et un trophée du joueur offensif par excellence de la NFL (2009).

Des cinq demis à l'attaque sélectionnés au 1er tour de l'encan 2008, Johnson (24e) est celui qui a affiché les meilleures statistiques. Ni Darren McFadden (4e), Jonathan Stewart (13e), Felix Jones (22e) ou Rashard Mendenhall (23e) n'a réussi à maintenir un niveau de jeu aussi élevé.