« C'est énorme pour la confiance » - Nicholas Latifi, pilote d'essais Renault F1

Le pilote canadien travaille en Europe dans l'ombre de Lance Stroll, qui est en F1 chez Williams cette saison. Latifi pourrait être le prochain Canadien en F1.

Latifi participe cette saison au championnat de F2 au sein de l'équipe DAMS (Driot Associés Motor Sport), associée à Renault.

Il a remporté dimanche 16 juillet sa première victoire en F2 dans la deuxième course du week-end à Silverstone (« sprint race », 21 tours).

« Cette victoire, je l’attendais, car c’est ma première victoire à ce niveau, explique-t-il au micro de Radio-Canada Sports. Et c'est ma première victoire depuis longtemps en catégorie formule. »

« C’est énorme pour la confiance, reconnaît-il, et c’est bon pour le championnat. Nous avons progressé tout au long de la saison, et nous sommes en 4e position à ce moment-ci.

« Je partais en pole position, et je vous avoue que j’étais un peu nerveux, car j’ai raté mon départ dans la première course du week-end, et c’est généralement une de mes forces cette saison, et je savais que le départ serait très important.

« J’ai réussi à me maintenir en tête dans les premiers virages, et quand le peloton s’est étiré, je me suis senti bien, et je pensais qu’on pouvait l’emporter, car nous avions montré un bon rythme dans la première course. »

Nicholas Latifi a fini 8e de la première course du week-end (« feature race », 29 tours) à Silverstone.

Nicholas Latifi dans la F2 de l'équipe DAMS Photo : DAMS

« J’ai fait très attention en dépassant les retardataires, je prenais chaque tour un par un, chaque virage un par un, précise-t-il.

« Et j’ai bien géré l’usure des pneus, ce qui est primordial en F2. On a bien contrôlé tous les aspects de cette course, et je suis vraiment content d’avoir réussi à gagner ma première course à ce niveau de la course automobile. »

Surtout que le circuit de Silverstone n'est pas un circuit facile à négocier.

« C’est vrai que physiquement, c’est un des circuits les plus demandants, car les F2 n’ont pas de direction assistée comme les F1, précise-t-il, donc, le volant peut être difficile à manier parfois dans les virages rapides, et la piste est bosselée. »

Nicolas Latifi sait qu'il a la voiture pour gagner. Et il a encore sur le coeur l'erreur qu'il a faite à Barcelone en début de saison.

« Depuis le début de la saison, je montre que je peux me battre pour une place sur les podiums, et dès la deuxième course, à Barcelone, je me suis battu pour la victoire, rappelle-t-il.

« J’avais mené toute la course, et la victoire m’a échappé à cause d’une erreur de ma part à la toute fin, alors je savais qu’une autre chance se présenterait éventuellement, et cette victoire efface l’erreur que j’ai faite à Barcelone en quelque sorte. »

« L’objectif pour les prochaines courses reste le même. Il n’y a aucune raison qu’on ne puisse pas se battre pour la victoire à chaque circuit où nous allons », affirme Latifi.

Parallèlement à son programme F2, son rôle de pilote d'essais F1 lui permet de suivre de près les activités de l'équipe F1. Il a pu tourner dans la Renault F1 de 2017, la RS 17, après le Grand Prix d'Espagne au mois de mai.

Maintenant qu'il a en poche sa première victoire en F2, peut-il aller frapper à la porte du grand patron de Renault Sport, Cyril Abiteboul, pour demander un autre essai F1?

« Ce n‘est pas aussi simple que ça, lance Latifi en riant. C’est sûr que mes résultats en F2 vont déterminer la suite des choses au sein de l’équipe.

« Ils surveillent mon travail et mes résultats. Ma priorité, c’est de réussir ma saison de F2. Et si j’obtiens d’autres bons résultats, j’espère obtenir une autre chance de piloter la Renault F1 de 2017 dans un avenir rapproché.

Un autre essai F1

« Nous en discutons, il y a des scénarios possibles, précise-t-il. Je ne peux pas dire lequel se concrétisera. Mais il y a de fortes chances que je pilote à nouveau la Renault F1.

« Évidemment, c’est certain que tout le kilométrage dans une F1 est important pour moi.

« Mon premier essai de la RS17 était une bonne expérience, car les F1 de la nouvelle génération sont "spéciales" à piloter. Elles ont plus d’adhérence, avec de plus gros pneus et une aérodynamique plus agressive.

« C’est certain que mon but est de tourner le plus possible [en F1] dans l’espoir un jour d’obtenir un volant, confirme Nicholas Latifi. Tous les kilomètres passés dans l’auto me rapprochent de mon objectif. On verra s’il se réalisera. »