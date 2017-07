Moqué par Jimmy Fallon, Philippe Katerine va venir chanter dans l'émission de l'animateur

Tout a commencé dans le Tonight Show with Jimmy Fallon de lundi. Dans le segment de l'émission intitulé« Do Not Play » (À ne pas jouer), où il se moque de certaines chansons, l’animateur a notamment porté son choix sur Moustache.

Sur ce titre pour le moins original sorti en 2010 sur l’album Philippe Katerine, l’artiste français chante quelques paroles (« vas-y, mets ta moustache ») avant d’enchaîner surtout les « hahaha ». De quoi amuser Jimmy Fallon et le public, qui ont également apprécié la pochette de l’opus, une photo du chanteur entouré de ses parents.

Voir la vidéo à partir de 4 min 05 s.

La séquence aurait fait rire le principal intéressé, selon un représentant de sa maison de disques, Cinq7, interrogé par le magazine français L’Express. Voilà pourquoi Philippe Katerine a volontiers accepté l’invitation du Tonight Show pour venir chanter à l’émission. « Ça va se faire, reste à trouver une date », indique-t-on du côté du chanteur.