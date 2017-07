La Montréalaise Meaghan Rath sera de la série Hawaï 5-0

La chaîne CBS a annoncé l'arrivée de trois comédiens pour la huitième saison de la série : Meaghan Rath, Anthony Dale et Beulah Koale. Les deux premiers étaient déjà membres de la distribution, mais pas de manière courante.

Les comédiens Daniel Dae Kim et Grace Park, qui jouaient dans Hawaï 5-0 depuis le premier épisode, ont quitté la série à cause d'une mésentente sur le montant de leur contrat. Les deux acteurs d'origine asiatique ont déclaré qu'il leur était impossible de négocier des salaires équivalents à ceux de leurs collègues blancs de la série, Alex O'Loughlin et Scott Caan.

Les quatre acteurs originaux de la série « Hawaï 5-0 », Daniel Dae Kim, Grace Park, Alex O'Loughlin et Scott Caan Photo : Getty Images

Meaghan Rath a étudié au collège Dawson à Montréal. Elle a joué dans la série Being Human.

La nouvelle saison d'Hawaï 5-0 va commencer le 29 septembre sur les ondes de CBS.