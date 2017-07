Usain Bolt n'a pas bloqué Andre De Grasse, selon son entourage

Le clan Bolt a précisé au quotidien britannique The Telegraph qu'il n'a eu aucun rôle à jouer dans la décision des organisateurs de la réunion de Monaco de retirer De Grasse de la liste des inscrits au 100 m.

En conférence de presse, mercredi, Bolt s'est prononcé sur la jeune génération de sprinteurs.

« Les jeunes qui arrivent se débrouillent bien. Mais aucun ne me préoccupe en particulier. Il y aura toujours des jeunes pour nous bousculer. Je respecte ça, a-t-il affirmé.

« Je leur souhaite bonne chance. Mais aucun ne m'inquiète, car je sais de quoi je suis capable », a-t-il ajouté.

Bolt a admis mercredi que sa préparation n'était pas parfaite pour défendre ses titres aux Championnats du monde de Londres.

« Mes problèmes de dos ne m'ont pas empêché de m'entraîner, mais c'était un peu plus difficile, a-t-il admis, mercredi. Mon médecin m'a soulagé un peu. Mon dos devrait être OK. »

Le Jamaïcain devra faire ses preuves au stade Louis II. Ses deux premiers 100 m de l'année n'ont guère convaincu.

Pour gagner un dernier titre aux Championnats du monde à Londres, du 4 au 13 août 2017, Bolt doit faire oublier ses prestations médiocres, d'abord chez lui à Kingston (10,03 s), le 10 juin, puis à Ostrava (10,06 s), en République tchèque, le 28 juin.

En ces deux occasions, Bolt avait affronté des faire-valoir. À Monaco, le Jamaïcain fera face au Sud-Africain Akani Simbine et à l'Américain Christopher Belcher, des athlètes qui valent moins de 10 secondes.

« Je me sens nettement mieux qu'en juin, a dit Bolt, rassurant. Après Ostrava, je me suis bien entraîné ces deux dernières semaines en Allemagne. On a bien travaillé avec l'entraîneur (Glen Mills), et ça m'a permis d'exécuter des choses intéressantes sur le plan technique. »

« Tout va quand mon dos va », a-t-il ajouté, prudent.