Bolt devra faire ses preuves au stade Louis II. Ses deux premiers 100 m de l'année n'ont guère convaincu.

Pour gagner un dernier titre aux Championnats du monde à Londres, du 4 au 13 août 2017, Bolt doit faire oublier ses prestations médiocres, d'abord chez lui à Kingston (10,03 s), le 10 juin, puis à Ostrava (10,06 s), en République tchèque, le 28 juin.

En ces deux occasions, Bolt avait affronté des faire-valoir. À Monaco, le Jamaïcain fera face au Sud-Africain Akani Simbine et à l'Américain Christopher Belcher, des athlètes qui valent moins de 10 secondes.

« Je me sens nettement mieux qu'en juin, a dit Bolt, rassurant. Après Ostrava, je me suis bien entraîné ces deux dernières semaines en Allemagne. On a bien travaillé avec l'entraîneur (Glen Mills), et ça m'a permis d'exécuter des choses intéressantes sur le plan technique. »

« Tout va quand mon dos va », a-t-il ajouté, prudent.