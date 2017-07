L'Impact amorce la deuxième moitié de saison du bon pied

Michael Salazar a ouvert la marque à la 19e minute pour l'Impact (6-6-6), qui a signé une quatrième victoire d'affilée devant ses partisans en MLS. Blerim Dzemaili a ensuite régalé les 16 660 spectateurs présents au stade Saputo en y allant d'une manoeuvre spectaculaire pour rompre l'égalité tôt au retour de la pause.

Fafà Picault a fourni la réplique de l'Union (6-8-5) peu avant la mi-temps. Sur le jeu, Picault a profité d’une passe parfaite du défenseur montréalais Chris Duvall pour filer seul et déjouer Evan Bush d’un tir bas.

Duvall voulait remettre le ballon à son gardien, mais son geste était télégraphié et a été aisément anticipé par l’adversaire. Après le match, la bourde monumentale était tournée en dérision dans le vestiaire des vainqueurs.

« Ça lui fait deux passes décisives, c’est pas mal, non, a blagué le joueur du match Blerim Dzemaili en mettant surtout l’accent sur la passe décisive de Duvall sur le but de Salazar. Ce n’est pas grave, on a gagné et c’est tout ce qui compte. »

« C’était une mauvaise passe, a simplement analysé le fautif. J’aurais eu du mal à dormir si on n’avait pas gagné. Dans l’ensemble, on a joué un très bon match défensivement. »

Un bon match, oui. Un beau match ? Pas vraiment.

Les déchets techniques ont été nombreux de part et d’autre. La pause de deux semaines a peut-être reposé les jambes des joueurs, elle a aussi semblé faire perdre les repères aux deux équipes.

Mais comme toujours, le résultat primait la manière.

« C’était une victoire cruciale, a confié le gardien Evan Bush. Si on avait perdu, j’aurais eu un discours différent pour tempérer la situation, mais c’était impératif qu’on gagne contre un adversaire direct au classement. On a montré du caractère en revenant en deuxième demie. »

L’Impact a aussi profité d’une décision favorable d’un arbitre adjoint. Roland Alberg croyait avoir marqué dans les dernières minutes du match pour les visiteurs, mais on a jugé qu’il était hors-jeu alors qu’il semblait pourtant couvert par Dominic Oduro à la reprise.

Personne n’a rouspété dans le stade.

Place aux jeunes

À sa décharge, l’Impact était forcé de faire appel à ses jeunes. Avec Anthony Jackson-Hamel et Patrice Bernier retenus à la Gold Cup et Ignacio Piatti blessé, l’occasion le commandait.

L’entraîneur-chef, Mauro Biello, a salué la contribution des jeunes.

« Les jeunes ont fait le travail, a analysé Biello. Salazar a repris confiance en jouant des matchs avec le Fury d’Ottawa et il travaille très fort en entraînement. Louis Béland-Goyette est très bon techniquement et il l’a prouvé ce soir. »

Avec un deuxième but en deux matchs, Salazar a eu droit à une ovation de foule en quittant le terrain à la 64e minute.

« Je me suis toujours senti appuyé ici, a affirmé l’ailier. Quand on gagne, on a l’impression d’avoir les meilleurs partisans de la ligue. »

De son côté, Béland-Goyette, 21 ans, obtenait ainsi un premier départ en MLS et il disputait ses premières minutes depuis septembre 2014. Le milieu défensif a cédé sa place à Marco Donadel à la 74e minute.

« J’étais nerveux évidemment, mais j’ai essayé de jouer avec mes principes de jeu et en restant moi-même, a dit le joueur originaire de l’Ouest de l’île de Montréal. Collectivement, on a gagné et c’est ce qui compte. »

« Louis a joué avec personnalité et c’est très important, a analysé Dzemaili. C’était un match difficile, un match physique et s’il joue toujours de cette façon, ça va aller pour lui. »

David Choinière, 20 ans, a aussi obtenu une quinzaine de minutes de jeu en fin de match lorsqu’il a remplacé Ballou Tabla, encore une fois l’artisan de quelques perles techniques. Choinière a été combatif, mais n’a pu profiter de ses chances de marquer.

« Je ne joue pas souvent et ça va tellement vite, a admis le jeune Québécois. Des fois, il ne faut pas trop s’en faire sur le terrain et il faut simplement tirer sans trop penser. Ça viendra avec les minutes. »

Pas de répit pour l’Impact

L'Impact disputera son prochain match samedi, quand le FC Dallas sera de passage en ville. Dallas occupe le deuxième rang dans l’Ouest de la MLS avec 31 points, 7 de plus que Montréal.

Le milieu de terrain Hernan Bernardello sera suspendu pour cette rencontre en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau ne seront pas non plus disponibles, et ce, peu importe l’issue du duel entre le Canada et la Jamaïque en quart de finale de la Gold Cup, jeudi soir à Phoenix.

Ignacio Piatti pourrait toutefois effectuer un retour au jeu, lui qui s’est blessé aux adducteurs contre Toronto en juin.

Le match de mercredi a débuté avec 16 minutes de retard en raison des mauvaises conditions météorologiques.

C'était la première fois depuis l'arrivée de l'Impact en MLS en 2012 que le début d'un de ses matchs locaux était retardé en raison des orages dans la région.