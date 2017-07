La compilation Canada 150 sans chanson française est une erreur, admet Universal

Dans un message sur Facebook, la compagnie vient de publier un message en français et en anglais pour reconnaître son erreur et souligner que « l'absence d'un répertoire francophone constitue un oubli difficilement explicable, qui ne reflète en rien [ses] valeurs ». Un lien vers ce message a été envoyé par courriel en réponse à une demande d'entrevue de Radio-Canada.

Universal ajoute qu'elle prendra « des mesures pour réparer cette offense », sans en préciser la teneur. « Notre entreprise voue une réelle admiration aux arts et à la culture francophones, et nous demeurons déterminés à encourager leur soutien et leur développement continus », écrit-on dans la fin du message.

Les deux seuls artistes francophones inclus dans la compilation sont Daniel Lanois et Céline Dion. La chanson choisie pour la diva québécoise est la populaire My Heart Will Go On. Plusieurs Anglo-Québécois en font également partie, entre autres Leonard Cohen, Men Without Hats, Gino Vannelli et Corey Hart.