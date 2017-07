Rosie O'Donnell critiquée pour avoir partagé un jeu anti-Trump

Push Trump Off A Cliff Again https://t.co/YguB3aG8EP — ROSIE (@Rosie) 15 juillet 2017

Plusieurs blogueurs conservateurs ont relayé, durant la fin de semaine, le gazouillis de Rosie O’Donnell qui contenait le lien vers le site pushtrumpoffacliffagain.com (en français, « poussez Trump du haut d'une falaise »). L’animateur de Fox News Sean Hannity décrit le jeu comme « grossier » et « malade » dans un billet sur le site de la chaîne. Les jeunes conservateurs pensent que le jeu encourage la violence contre le président américain.

Rosie O’Donnell et Donald Trump se lancent des flèches depuis plusieurs années. En 2006, l’animatrice l’avait critiqué à l’émission The View. Le président l’a ciblée à plusieurs reprises sur Twitter en la qualifiant de « perdante », d'« intimidatrice » et de « malade mentale » au fil des années.

Ces derniers temps, l’humoriste a critiqué maintes fois Donald Trump sur son compte Twitter. « Vous allez en prison » a-t-elle écrit mardi.