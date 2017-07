L’historien français Max Gallo est mort

Il était l’un des historiens les plus connus et les plus prolifiques en France. Dans des romans ou des essais, Max Gallo a abordé d’innombrables périodes et figures historiques : l’Empire romain, Mussolini, les rois de France, Jésus ou encore, plus récemment, Richelieu.

Né à Nice en 1932 et fils d’émigrés italiens, il avait fait des études en mécanique et en mathématiques avant de se tourner vers ce qu’était devenue la passion de toute sa vie, lui qui avait décroché une agrégation puis un doctorat en histoire.

Engagé politiquement, il avait d’abord été communiste, avant de devenir député socialiste lors de l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981. Il avait ensuite siégé au Parlement européen.

L'historien et écrivain Max Gallo en 1989 Photo : Getty Images/GABRIEL BOUYS/AFP

De plus en plus à droite, l’historien avait soutenu le candidat Nicolas Sarkozy lors de sa victoire à la présidentielle de 2007. Il avait même écrit plusieurs discours pour ce chef d’État.

Max Gallo était devenu membre de l’Académie française en 2008, succédant au philosophe Jean-François Revel. Ces dernières années, la maladie de Parkinson avait ralenti son processus d’écriture.