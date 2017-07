Despacito devient la chanson la plus écoutée en ligne de tous les temps

Le succès fulgurant du chanteur portoricain Daddy Yankee, qui a coécrit la pièce avec l'artiste Luis Fonsi, ne se dément pas, en faisant la chanson de l'été. Daddy Yankee est le premier artiste latino à atteindre ce sommet.

Despacito, sortie en janvier dernier, est rapidement devenue virale sur les médias sociaux. La participation de Justin Bieber à une version remixée a donné une notoriété encore plus grande à la chanson en avril. C'est le premier titre en espagnol a être en tête du palmarès américain pendant 10 semaines depuis Macarena en 1996.

Toujours selon Universal, Despacito prend ainsi la place de la chanson Sorry, de Justin Bieber, qui totalise à date 4,38 milliards de clics.

« L'écoute en ligne est un connecteur pour le public dans le monde entier et il a aidé ma musique à toucher chaque recoin du monde », a déclaré Luis Fonsi par voie de communiqué.

Alors que la chanson See You Again, du film Dangereux 7, a battu le record du nombre de visionnements sur YouTube détenu par Gangnam Style, Despacito a fait un bond phénoménal sur YouTube en devenant la quatrième vidéo la plus vue avec 2,66 milliards de visionnements.