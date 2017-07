La FINA éclaboussée en plein mondiaux

Dans un enregistrement obtenu et publié par le journal britannique The Times et par le site Internet du magazine allemand Der Spiegel, il apparaît que Husain Al Musallam a demandé à un intermédiaire une commission de 10 % sur de possibles contrats de parrainage.

Alors qu'il agissait dans son rôle de directeur général du Conseil olympique asiatique (OCA), l'homme de 57 ans a demandé, selon l'enregistrement, des commissions sur des contrats d'un montant total de 40 à 50 millions de dollars.

Cet enregistrement est issu d'un échange entre M. Al Musallam et un agent chinois spécialiste du marketing.

Ces révélations interviennent à quelques jours de l'élection, samedi à l'hôtel Intercontinental de Budapest, du président de la FINA. L'Uruguayen Julio Maglione, 81 ans, dirigeant depuis 2009 et membre du CIO depuis 1996, a fait modifier les statuts pour pouvoir briguer un nouveau mandat. Il a face à lui un seul rival, l'Italien Paolo Barelli.

Les épreuves de natation en bassin commencent dimanche au Duna Arena de Budapest.

Interrogé par le Times et par Der Spiegel, le CIO a indiqué avoir transmis le dossier concernant Husain Al Musallam à sa responsable de l'éthique et de l'intégrité.

Ce n'est pas la première fois qu'il est mis en cause. Le Koweïtien est ainsi cité par la justice américaine comme co-conspirateur dans une affaire de paiement supposé illégal au président de la Fédération de football de Guam.

Cette affaire a entraîné la démission de la FIFA du cheik koweïtien Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, lui aussi cité par la justice américaine et dont Al Musallam est le bras droit. Ahmad Al-Fahad Al-Sabah conserve ses autres mandats, dont celui de président de l'Association des comités nationaux olympiques et de la Solidarité olympique.