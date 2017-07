Crystal Emmanuel fracasse un record vieux de 34 ans

La Torontoise de 25 ans a inscrit un temps de 22 s 50/100, battant le record de 22 s 62/100 établi en 1983 par Marita Payne-Wiggins, la mère d'Andrew Wiggins, un joueur étoile de la NBA.

Crystal Emmanuel @CrystalEmm91 runs 22.50 (0.0) to set the 🇨🇦 women's 200-metre record at Cork City Sports. pic.twitter.com/pv5wTtewEn