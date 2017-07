Attention aux jouets connectés, prévient le FBI

Certains jouets récents qui peuvent se connecter à Internet présentent des risques de sécurité pour les enfants qui en font usage, en raison de la grande quantité d’information de nature personnelle qui peut être recueillie par leurs capteurs.

« Ces jouets contiennent habituellement des senseurs, des microphones, des caméras, des systèmes de stockage de données et d’autres dispositifs multimédia, incluant la reconnaissance vocale et la localisation GPS », précise le FBI dans un avis public diffusé sur son site web.

Tous ces capteurs peuvent notamment enregistrer des conversations provenant tant d’un enfant que de ses parents et ainsi permettre à un pirate informatique d’apprendre le nom d’un enfant, son adresse, ses habitudes et ses goûts, entre autres. L’interception de cette information augmente les risques d’usurpation d’identité et d’enlèvement.

Le FBI ne cible pas de jouet en particulier, ce qui laisse entendre que la prudence est de mise avec tous ceux qui peuvent se connecter à Internet.

Comment choisir un jouet sécuritaire?

Le FBI recommande de bien lire le contrat de l’utilisateur et les normes de l’entreprise en ce qui a trait à la vie privée pour s’assurer que le jouet ne pose pas de risque.

Les parents devraient aussi effectuer des recherches sur Internet afin de vérifier si des problèmes liés au jouet ont été signalés par des spécialistes ou par des médias fiables.

Enfin, les jouets connectés ne devraient être utilisés que dans des lieux où il y a un réseau Wi-Fi sécurisé.