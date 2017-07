Athlétisme Canada nomme son équipe pour les mondiaux

« Notre équipe comprend une belle combinaison d’athlètes de classe mondiale qui ont de l’expérience et d’autres jeunes talents en herbe prêts à faire leur marque, a déclaré l’entraîneur-chef canadien Glenroy Gilbert. Les succès du Canada aux récents Jeux olympiques, paralympiques et aux Championnats du monde ont été remarqués et attirent le respect du monde. »

L’équipe comprend neuf médaillés des Championnats du monde extérieur et deux champions du monde en titre :

Derek Drouin (or au saut en hauteur en 2015 et bronze en 2013)

Shawn Barber (or au saut à la perche, 2015)

Damian Warner (argent au décathlon en 2015 et bronze en 2013)

Melissa Bishop (argent au 800 m, 2015)

Andre De Grasse (bronze aux 100 et 4 x 100 m, 2015)

Benjamin Thorne (bronze au 20 km marche, 2015)

Aaron Brown (bronze au 4 x 100 m en 2015 et 2013)

Brendon Rodney (bronze au 4 x 100 m, 2015)

Gavin Smellie (bronze au 4 x 100 m, 2013)

La Canadienne Brianne Theisen-Eaton avait remporté l'argent à l'heptathlon en 2015, mais ne sera pas présente aux mondiaux. Elle a annoncé en janvier dernier qu'elle prenait sa retraite de l'athlétisme.

La compétition se déroulera au stade des Jeux olympiques et paralympiques de Londres en 2012.

Voici la liste complète des athlètes qualifiés en ordre alphabétique :

Athlètes féminines



Melissa Bishop, 800 m

Rachel Cliff, 10 000 m

Brittany Crew, lancer du poids

Crystal Emmanuel, 100 m / 200 m

Phylicia George, 100 m haies

Elizabeth Gleadle, javelot

Rachel Hannah, marathon

Travia Jones, 400 m / 4 x 400 m

Tarah Korir, marathon

Geneviève Lalonde, 3000 m steeple

Natassha McDonald, 4 x 400 m

Lanni Marchant, 10 000 m

Noelle Montcalm, 400 m haies / 4 x 400 m

Carline Muir, 400 m / 4 x 400 m

Christabel Nettey, saut en longueur

Alysha Newman, saut à la perche

Anicka Newell, saut à la perche

Jessica O’Connell, 5000 m

Dayna Pidhoresky, marathon

Sheila Reid, 1500 m

Andrea Seccafien, 5000 m

Nicole Sifuentes, 1500 m

Gabriela Stafford, 1500 m

Aiyanna Stiverne, 400 m / 4 x 400 m

Sage Watson, 400 m haies / 4 x 400 m

Jillian Weir, lancer du marteau

Natasha Wodak, 10 000 m