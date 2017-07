Jeux autochtones : les joueuses de crosse à l’honneur

Un texte de Philippe de Montigny

Au sein des Six Nations de Grand River, la plus grande Première Nation au pays, la crosse est surnommée un « jeu de guérison ». D’autres Premières Nations y font référence comme le « jeu du Créateur ».

Le sport était autrefois réservé aux hommes, mais même aujourd’hui, dans certaines communautés, jouer en tant que femme est toujours tabou.

L’entraîneur en chef d’Équipe Ontario, Pat Pembleton, explique que dans la culture Haudenosaunee, les femmes sont perçues comme puissantes spirituellement, notamment en raison de leur cycle menstruel, et elles ne peuvent donc pas maîtriser l’usage du bâton de la crosse, un symbole sacré.

Bon nombre de nos nations empêchent encore les femmes de jouer à la crosse. C’est donc tout un honneur pour moi de diriger l’équipe ontarienne aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord. Pat Pembleton, entraîneur en chef d’Équipe Ontario

L'équipe féminine de l'Ontario en crosse, aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord Photo : CBC/Tim Fontaine

Taylor-Rain Tabobandung, une joueuse de 19 ans de la nation Mohawk Tyendinaga en Ontario, rêve de pratiquer le sport depuis son plus jeune âge. « Permettre aux femmes de jouer, c’est un grand changement. Je suis fière d’en faire partie », affirme-t-elle.

Elle a décroché sa première victoire aux côtés de sa soeur Kendall, lundi, dans un match serré de 8-7 contre la Colombie-Britannique.

Déconstruire un tabou

Les soeurs se sont entraînées pendant des mois avant ce premier match historique, une source de grande fierté pour la chef des Six Nations de Grand River, Ava Hill.

« C’est certainement le jeu le plus rapide qui se joue sur deux pieds », a-t-elle lancé aux deux équipes et aux spectateurs avant la partie à l’aréna Iroquois Lacrosse.

Vous êtes une inspiration pour toutes les jeunes filles qui vous suivront. Ava Hill, chef des Six Nations de Grand River

En plus de l’Ontario et la Colombie-Britannique, le Québec, le Manitoba et la Saskatchewan participent aussi au tournoi de crosse féminine. La finale aura lieu vendredi.

Au-delà des Jeux

Une coéquipière des soeurs Tabobandung, Mackenzie Deleary, espère utiliser son expérience aux Jeux autochtones pour se tailler une place au sein d’une équipe de crosse d’une université américaine, où elle souhaite étudier la kinésiologie.

La joueuse de la Première Nation des Chippewas of the Thames, près de London, tient aussi à aider d’autres athlètes à atteindre leur plein potentiel.