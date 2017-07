Ware et Abel en finale du 3 m des mondiaux FINA

Ware a conclu au 3e échelon, un rang devant Abel. Moins d'un point a séparé les deux compatriotes. La première a amassé 338,25 points contre 337,60 pour la seconde.

Plus tôt dans la journée, au tour préliminaire, Abel avait terminé en 3e place et Ware en 5e position.

Sans surprise, les Chinoises ont complètement dominé la compétition. La médaillée d'or aux Jeux de Rio, Shi Tingmao (380,45 points), et Wang Han (354,90 points) ont établi les performances de référence avant la finale, prévue vendredi.

Le tandem chinois avait occupé les mêmes rangs lors du volet préliminaire.

Douze athlètes prendront part à la finale.

Ware et Abel ont réussi là où Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont échoué mercredi. Les Québécois avaient respectivement été éliminés en demi-finale et au tour préliminaire au 3 m.

Gagné et Imbeau-Dulac se sont classés aux 17e et 27e échelons.