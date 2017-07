Un dernier duo sur scène pour Kenny Rogers et Dolly Parton

Les deux vedettes ont plusieurs duos mémorables à leur actif, dont Islands in the Stream, écrit par les Bee Gees, et Real Love. Ils ont chanté ensemble sur scène pendant plus de 30 ans.

Kenny Rogers a annoncé que son duo avec Dolly Parton fera partie de son spectacle d'adieu le 25 octobre prochain, au Bridgestone Arena, à Nashville. Le chanteur prend sa retraite de la scène.

Plusieurs autres artistes seront présents pour ce concert d'adieu : Little Big Town, Flaming Lips, Idina Menzel, Elle King, Jamey Johnson et Alison Krauss. D'autres invités doivent être annoncés.

Lors de cette annonce, Kenny Rogers a souligné que lui et Dolly Parton n'avaient pas chanté en spectacle depuis plus de 10 ans. « Je crois qu'on lui doit bien de la laisser mener sa carrière solo, mais on me doit bien d'avoir cette dernière présence sur scène », a déclaré Kenny Rogers en conférence de presse.

Durant sa longue carrière, Kenny Rogers a chanté en duo avec de nombreux artistes, dont Dottie West, Kim Carnes, Sheena Easton et Linda Davis, mais ses duos avec Dolly Parton étaient mémorables. « On peut passer trois ans sans se parler et quand nous nous retrouvons, c'est comme si on s'était quittés la veille », a souligné Kenny Rogers.

« Chanter avec Kenny une dernière fois le 25 octobre sera très émouvant, tant pour lui que pour moi. Ce sera aussi un moment très spécial, a déclaré Dolly Parton par voie de communiqué. Même si Kenny prend sa retraite et s'efface de la scène, notre amour l'un pour l'autre ne s'effacera jamais. »

Le chanteur, acteur et photographe avait annoncé en 2015 qu'il ferait une tournée d'adieu avant de prendre sa retraite pour se consacrer à sa famille.

Le duo interprétera sa chanson phare, Islands in the Stream, mais Kenny Rogers ne pouvait pas dire si les deux complices en chanteraient d'autres.