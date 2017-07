Aucune chanson en français dans une compilation de 6 CD pour le 150e du Canada

Pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération, la compagnie a sorti Canada 150: A Celebration of Music, une compilation de six CD, qui regroupe des chansons canadiennes des années 1960 à nos jours. Dans le communiqué, Universal souligne qu'elle veut « offrir ce cadeau pour que tous les amateurs de musique canadienne puissent célébrer ».

Le seul problème est qu'aucune chanson en français n'est incluse dans cette compilation. La seule artiste francophone est Céline Dion, mais la chanson choisie est la populaire My Heart Will Go On. Plusieurs Anglo-Québécois en font également partie, entre autres Leonard Cohen, Men Without Hats, Gino Vannelli et Corey Hart.

Les CD de la compilation Photo : Universal Music Canada

On trouve aussi des succès des groupes ou artistes The Weeknd, Justin Bieber, Bryan Adams, Avril Lavigne, Tom Cochrane, Barenaked Ladies, Rush, Michael Bublé, Neil Young, Sarah McLachlan, Shania Twain, Nelly Furtado, k.d. Lang, Blue Rodeo, Billy Talent et Feist. Aucune chanson de Kate et Anna McGarrigle, de Rufus et Martha Wainwright ou de The Tragically Hip ne figure dans la compilation.

Universal Music Canada n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de CBC.

De nombreuses critiques ont été émises sur les réseaux sociaux.