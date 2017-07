Le chanteur R. Kelly nie maintenir des femmes en esclavage

Le chanteur de 50 ans, par la voix de son avocate, Linda Mensch, s'est déclaré « alarmé et dérangé » par ces accusations d'esclavage. « M. Kelly dément fermement ces accusations et s'emploiera assidûment et énergiquement à poursuivre ses accusateurs et à laver son nom », a déclaré l'avocate par voie de communiqué.

Lundi, Buzzfeed News a écrit que six femmes vivaient sous la domination totale du chanteur dans une maison d'Atlanta et dans un studio de Chicago. Toujours selon le site, R. Kelly aurait aussi des relations sexuelles avec ces femmes, de jeunes artistes en devenir.

Dans l'article, on ajoute que la police a enquêté sans donner de suite, estimant que les relations sexuelles étaient consentantes.

Selon Cheryl Mack, qui serait une ancienne assistante du chanteur, R. Kelly est « un maître en contrôle mental ».

Les parents de l'une des jeunes filles qui seraient retenues prisonnières ont tenu une conférence de presse lundi devant la maison d'Altanta. « Ma fille a subi un grave lavage de cerveau, a déclaré la mère, Jocelyn Savage. Nous voulons juste qu'il la relâche et la laisse poursuivre sa vie. »

La jeune femme en question a ensuite donné une entrevue vidéo au site TMZ pour démentir ces allégations. « Je voudrais juste dire que je vis une vie très heureuse et que je ne subis aucun lavage de cerveau ou quoi que ce soit de ce genre », a-t-elle soutenu. Elle n'a pas voulu répondre à d'autres questions sur sa situation.

En 2008, le chanteur avait été accusé par le Chicago Sun-Times d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. La justice l'avait acquitté.