ALENA : les provinces veulent faire front commun face à Trump

L'administration Trump a dévoilé hier les changements qu'elle compte exiger pour renouveler l’accord, une liste qualifiée de « très vaste » par le premier ministre québécois Philippe Couillard en conférence de presse avec son homologue de l’Ontario, Kathleen Wynne.

« Ce sera impossible d’avoir une négociation rapide compte tenu de l’ampleur du document présenté », a-t-il prévenu.

Pour les États-Unis, la renégociation de l’ALENA vise surtout à rééquilibrer le déficit commercial avec leurs partenaires de libre-échange, qui se chiffrait à 11 milliards de dollars avec le Canada en 2016.

« Certains secteurs de notre économie sont soumis à beaucoup plus de restrictions que d’autres en ce qui concerne les exportations au Canada. Il faut ouvrir ces secteurs », a pour sa part déclaré le gouverneur du Maine, Paul LePage, en marge d’une rencontre à Québec.

« Et je crois que c’est ce que Donald Trump essaie de dire : soyons transparents, soyons ouverts. Vous vendez aux États-Unis, nous vendons au Canada. N’ayons pas de barrières », a ajouté M. LePage, qui est considéré comme un « proche » du président américain.

Le Canada est le premier marché d'exportation pour 35 États américains, et près de 9 millions d’emplois en dépendent aux États-Unis. Or, selon les sondages, seul un Américain sur deux serait favorable à l'ALENA, contre 80 % des Canadiens.

La gestion de l’offre dans la ligne de mire

Les États-Unis visent notamment un meilleur accès à certains marchés canadiens, comme ceux des produits laitiers, des vins et des céréales.

Selon Washington, les quotas imposés par le système de gestion de l’offre des produits laitiers canadiens privent de débouchés les producteurs américains. Ce que nie Bruno Letendre, président de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

« La gestion de l’offre, c’est une politique agricole légitime qui respecte les ententes commerciales. C’est aussi légitime que le Farm Bill américain. Ce n’est pas surprenant qu’ils ramènent ça sur la table, mais on s’attend à ce que le gouvernement canadien défende notre position », a-t-il déclaré, en marge du Conseil de la fédération.

Le premier ministre québécois va dans le même sens.

On demande des échanges plus justes, mais ils [le sont]. Le Canada importe plus de produits laitiers que les Américains.

Philippe Couillard