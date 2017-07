Doug Flutie immortalisé par les Argos

L'ancien gagnant du trophée Heisman a conclu son illustre carrière dans la Ligue canadienne de football en portant les couleurs des Argonauts pendant deux saisons. Il a mené l'équipe à deux conquêtes consécutives de la coupe Grey (1996-97) et il a été nommé le joueur le plus utile lors de chaque occasion avant de se joindre aux Bills de Buffalo, de la NFL, en tant que joueur autonome.

Flutie détient le record des Argonauts pour le plus de verges par la passe en une saison (5720 en 1996), le plus de passes réussies (434 en 1996) et le plus de passes de touché (47 en 1997).

« Au nom de nos partisans, de notre équipe et de nos anciens joueurs, félicitations à Doug pour cet honneur mérité, a affirmé le président des Argonauts, Michael Copeland, dans un communiqué. En seulement deux ans, il a guidé les Argonauts vers deux coupes Grey, il a réécrit le livre des records et il a conquis nos partisans grâce à son jeu électrisant. Maintenant, son nom et son numéro se joindront à ceux des légendes de notre organisation. »

On rendra formellement hommage à Flutie avant le match opposant les Argonauts au Rouge et Noir d'Ottawa, le 24 juillet. Flutie et plusieurs de ses anciens coéquipiers participeront à des cérémonies lors de la mi-temps, qui célébrera les 20 ans des deux conquêtes de la coupe Grey.

Flutie deviendra le 24e joueur à voir son nom et son numéro être ajoutés à la bannière des grands joueurs dans l'histoire des Argonauts.