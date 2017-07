Facebook révèle les émojis les plus utilisés dans le monde

Facebook peut se vanter d’avoir accès à un échantillon considérable puisque 60 millions d’émojis sont publiés chaque jour sur sa plateforme. De plus, 5 milliards de ces petites icônes sont envoyés par la messagerie instantanée Facebook Messenger.

Parmi les plus populaires, l’émoji qui pleure de rire est suivi de celui avec des coeurs à la place des yeux, puis de celui qui envoie un baiser. À l’exception d’un émoji qui pleure de tristesse, les 10 émojis les plus utilisés sur Facebook représentent majoritairement des émotions positives, comme l’amour, le rire et la joie.

Les 10 pays qui utilisent le plus d’émojis sur Facebook (dans le désordre) sont les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, la Thaïlande et l’Indonésie. Chez nos voisins du sud, c’est l’émoji qui pleure de rire qui est le plus utilisé.

Au Canada, l’icône la plus utilisée dans les conversations de messagerie instantanée Facebook Messenger est le coeur rouge.

Voici les émojis les plus populaires sur Messenger, selon les pays. Photo : Facebook

D’où vient la Journée mondiale des émojis?

La Journée mondiale des émojis est soulignée depuis 2014. Selon le site worldemojiday.com, la date du 17 juillet a été retenue pour cette fête étant donné que le clavier d’émojis des appareils Apple contient une icône de calendrier affichant cette date.

Pour l’occasion, l’Empire State Building devrait être illuminé en jaune au cours de la soirée. Un concours de popularité pour couronner des émojis dans trois catégories se terminera avec l’annonce des gagnants à la Bourse de New York.

Un film d’animation baptisé Émoji le film doit aussi sortir en salle le 28 juillet.