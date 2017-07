Récupérer en peu de temps, le défi des Alouettes

Un texte de Justine Roberge

« Quand tu es dans une courte semaine, le travail principal de nos entraîneurs, et en tant que joueur aussi, c’est de s’assurer qu’on a un maximum de récupération dans l’échéancier qu’on a », explique le joueur de ligne à l'attaque Luc Brodeur-Jourdain.

Entrevue avec Luc Brodeur-Jourdain

Certains ajustements ont dû être apportés aux entraînements afin d’éviter le plus possible les risques de blessures.

Les entraîneurs ont préféré réduire le nombre de sessions où l’attaque et la défense s’affrontent et miser plutôt sur l’apprentissage des jeux.

« On essaie d’optimiser les répétitions et de diminuer l’intensité », affirme l’entraîneur-chef de l’équipe, Jacques Chapdelaine.

Il faut prendre soin de notre corps. C’est la récupération le plus important. Jean-Christophe Beaulieu

Le centre-arrière Jean-Christophe Beaulieu apprécie avoir reçu des conseils de Chapdelaine sur les précautions à prendre et les aliments à consommer.

« Si tu veux rester professionnel, il faut que tu restes en santé », souligne le joueur de 27 ans.

Entrevue avec Jean-Christophe Beaulieu

Cinq jours entre deux matchs, c’est assurément court pour des joueurs de football, mais c’est la réalité de ceux de la Ligue canadienne.

En effet, ils n’ont pas l’avantage d’avoir des matchs seulement le dimanche ou le samedi comme c’est le cas aux États-Unis.

Ce court échéancier rend le travail plus difficile pour les joueurs, mais comporte aussi des éléments positifs, selon Brodeur-Jourdain.

Ça nous permet de vivre notre diversité et de se construire une attitude et un moral beaucoup plus forts. Luc Brodeur-Jourdain

Après une belle victoire contre les Stampeders de Calgary vendredi dernier, les hommes de Chapdelaine tenteront de répéter l'exploit face au Rouge et Noir d'Ottawa.

« Quand tu réussis à gagner un match, il faut que tu effaces le reste et que tu continues à progresser, soutient Beaulieu. On a un nouveau plan de match, on a un nouvel adversaire. Donc on oublie Calgary et maintenant on donne tout pour Ottawa. »

Les Alouettes se situent actuellement au 2e rang de la Division est avec une fiche de 2-2-0.

Rutley remplace Sutton

Le demi Brandon Rutley sera utilisé comme partant pour la première fois de la saison mercredi.

Sa présence dans le match contre le Rouge et Noir avait déjà été prévue par le pilote en raison du court délai de cinq et de la légère blessure qu'a subie Tyrell Sutton contre les Stampeders

« Tyrell n'a pas une blessure sévère, simplement une contusion au mollet, a précisé Chapdelaine. C'est seulement pour être prudent (qu'on lui fait rater la rencontre). »

D'après les propos recueillis par Félix St-Aubin