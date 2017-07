Federer à Wimbledon, les bulles et les chiffres

Il a retrouvé une quarantaine d'amis et de proches dans un bar londonien. La nuit a été courte et visiblement très arrosée.

« J'ai la tête lourde, a-t-il admis lors d'une conférence de presse lundi matin. Je ne sais pas ce que j'ai fait la nuit dernière. Je suis allé au lit à 5 h du matin, et je ne me sentais pas top quand je me suis réveillé. »

Il avait de quoi célébrer. Il a remporté un titre de plus que Pete Sampras et que Williams Renshaw sur le plus célèbre des gazons britanniques. Et avec quelle apparente aisance. Il était difficile de trouver une faille dans son jeu.

Son service n'a pas la puissance de celui de Marin Cilic (qui pointe à 235 km/h), mais il n'en est pas moins redoutablement efficace grâce à la variété de ses effets et sa capacité à toucher les lignes.

À Londres, Federer a dépassé le seuil des 10 000 as, franchi par deux joueurs avant lui depuis que l'ATP les recense : les Croates Ivo Karlovic et Goran Ivanisevic.

Son coup droit est resté son point fort. Au filet, le Suisse n'a rien à envier aux meilleurs. Son revers à une main, pourtant un modèle d'esthétisme, l'a rendu plus dynamique puisqu'il prend la balle plus tôt, ce qui réduit les coupés.

À bientôt 36 ans (le 8 août), Federer est devenu le plus vieux gagnant à Wimbledon depuis le début de l'ère moderne en 1968. Quatorze ans se sont écoulés entre son premier et son dernier titre à Londres.

Roger Federer Photo : Getty Images/Shaun Botterill

La clé d'une telle longévité « tient dans son programme et sa gestion des temps de repos », a estimé le Britannique Tim Henman, ancien no 4 mondial, et quadruple demi-finaliste à Londres.

Federer n'a que très peu subi de blessures. La plus grave, au genou gauche, l'a contraint à s'absenter six mois en 2016. Une pause qui s'est révélée bénéfique.

Résultat : déjà deux titres majeurs cette saison, pour la première fois en huit ans.

Si un palmarès se mesure en nombre de titres majeurs, il est le meilleur. Il est le seul joueur à en compter 19, soit 4 de plus que le deuxième dans la hiérarchie, Rafael Nadal.

Roger Federer n'a toutefois jamais réussi le grand chelem dans une seule année, ni même sur deux saisons.

L'Australien Rod Laver est le seul joueur à l'avoir réussi dans la même année (en 1962 en amateur et en 1969 chez les pros), tandis que le Serbe Novak Djokovic a remporté ses quatre titres du grand chelem entre juillet 2015 et juin 2016.