Atari dévoile une nouvelle console

Le communiqué de presse envoyé par Atari fait mention de « plusieurs nouveaux ports », dont un port HDMI, quatre de type USB et un pour carte SD. Ceux-ci donnent des indices sur la direction que compte prendre Atari avec cette nouvelle console, notamment avec le port HDMI, qui indique qu’elle sera capable de traiter des images en haute définition. Une photo fournie par Atari permet aussi d’apercevoir un port Ethernet, ce qui tend à confirmer qu’il sera possible de télécharger du contenu d’Internet.

Cette photo fournie par Atari offre un aperçu de l'arrière de la console, seul indice pour le moment des caractéristiques techniques de l'Ataribox. Photo : Atari

« Comme vous vous en doutez, ces ports suggèrent des caractéristiques techniques modernes, précise le communiqué. Cela veut aussi dire que même si nous allons livrer du contenu vidéoludique classique, nous allons aussi livrer du contenu actuel. »

En utilisant un design qui n’est pas sans rappeler celui de l’Atari 2600, console sortie en 1977 et devenue légendaire auprès des amateurs de jeux vidéo, Atari joue aussi la carte de la nostalgie pour aguicher les joueurs. L’Ataribox sera déclinée en deux modèles : l’un noir et rouge, l’autre noir avec un panneau avant en bois.

Le communiqué ne fait pas mention de la puissance exacte de la machine ni des jeux qui feront leur apparition sur la console. Le prix et la date de sortie de la console n’ont pas non plus été annoncés.