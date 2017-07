Cet avertissement contre un pirate informatique nommé Jayden K. Smith est un canular

Je croyais que les chaînes de courriels avaient disparu avec l'avènement des réseaux sociaux, mais - surprise! - un message comme celui-ci circule en ce moment sur Facebook :

« S'il te plaît dis à tous tes contacts de ta liste messenger de ne pas accepter la demande d'amitié de Jayden K. Smith. C'est un hacker et a un système connecté à votre compte facebook », explique-t-on.

Le message est en fait une traduction en français d'un message en anglais qui est devenu viral un peu partout dans le monde la semaine dernière. Ce que dit le message est faux, comme l'ont fait savoir plusieurs médias.

On peut, en effet, pirater un compte Facebook, mais il est assez improbable que l'on puisse le faire simplement en devenant amis Facebook avec une cible potentielle. Le plus souvent, les comptes sont piratés par des gens qui obtiennent des informations personnelles (date de naissance, nom des enfants, nom d'un animal de compagnie, nom du conjoint) pour deviner le mot de passe du compte.

En ce sens, il est probablement plus prudent de ne pas accepter les demandes d'amitié venant d'étrangers sur Facebook, puisque, pour de nombreuses personnes, ces informations personnelles se trouvent sur leur profil.

On peut aussi pirater un ordinateur en encourageant un utilisateur à télécharger, à son insu, un logiciel qui permet de prendre en otage son ordinateur ou son téléphone intelligent. Encore là, ça ne se fait pas automatiquement quand on accepte quelqu'un dans ses contacts. Il faut soi-même télécharger et activer le fichier, comme l'a constaté ma collègue Marie-Eve Tremblay.

Alors, non, un pirate ne peut pas avoir un « système connecté à votre compte Facebook », comme le mentionne le message.

Selon le site de vérification des faits Snopes, des canulars du genre circulent depuis des années. On change simplement le nom du supposé pirate informatique à chaque nouvelle alerte.

Mais qui est ce Jayden K. Smith? Nul ne le sait, mais sachez que le fils de l'acteur américain Will Smith se nomme Jaden Smith. Essaie-t-on de se moquer de lui avec ce canular? C'est possible. Les internautes se moquent depuis des années de ses envolées philosophiques sur son compte Twitter.

Vous pouvez faire circuler cet article!