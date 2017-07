Bird survole New York en formule E, le titre se jouera à Montréal

Dix points séparent le meneur Sebastien Buemi (Renault e.dams) de son rival, Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), avec deux courses à disputer au Québec.

Buemi n'a pas participé au week-end américain, étant retenu en Europe par Toyota alors qu'il participait à la course d'endurance des Six heures du Nürburgring.

Sébastien Buemi Photo : Getty Images/JOHN MACDOUGALL

Le pilote Audi Lucas di Grassi n'a pas profité de l'absence de son rival pour le doubler au classement. Il a fini 4e et 5e à New York, et se rend à Montréal avec un retard de 10 points sur le Suisse pour les deux dernières épreuves du calendrier.

C'est le Britannique Sam Bird (DS Virgin Racing) qui a fait le plein de points. Il a gagné les deux courses disputées sur le circuit de 1,9 km (10 virages) de Brooklyn.

Dimanche, Bird partait de la pole position. Il a laissé le commandement à Felix Rosenqvist (Mahindra) au virage no 1. Mais il a récupéré son bien au 10e des 49 tours, à la relance d'une neutralisation.

Il a ensuite contrôlé le reste de l'épreuve, avec l'aide de son équipe qui a parfaitement géré son arrêt aux puits.

Les deux dernières courses de la saison auront lieu à Montréal (Canada) les 29 et 30 juillet.

Classement général du Championnat FIA de Formule E, après les manches 9 et 10 de la saison :