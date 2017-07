Ce qu’il faut savoir avant le début de la septième saison de Game of Thrones

Une septième saison plus courte, mais des épisodes plus longs

La nouvelle, révélée dès l’an passé, n’a pas fait plaisir aux admirateurs : l’avant-dernière saison de la série ne comporte que sept épisodes (contre dix auparavant). Néanmoins, le final pourra être quasiment considéré comme un film, avec une durée de 81 minutes, soit l’épisode le plus long de l’histoire de la série.

L’épisode 6 fera pour sa part battre le cœur des spectateurs pendant 71 minutes. Ces formats longs poussent certains à imaginer de grandes scènes de batailles inoubliables. Les bandes-annonces dévoilées pour faire la promotion de la nouvelle saison le laissent entendre.

Les cinq autres épisodes, dont le premier ce soir, adoptent un format classique (un peu moins d’une heure).

La huitième saison ne devrait compter que six épisodes. Les durées de chacun d'entre eux n’ont pas encore été arrêtées. Il se murmure toutefois que plusieurs, sinon tous, devraient ressembler à la conclusion de la saison 7.

Où est-on?

La saison six s’est achevée sur la prise de pouvoir à King’s Landing de l’impitoyable Cersei Lannister. La nouvelle occupante du Trône de fer s’est débarrassée de ses ennemis dans l’explosion du temple, événement qui a également poussé son fils (alors roi) au suicide.

Dans le même temps, une autre prétendante, Daenerys Targaryen, est parvenue à réunir une flotte et des hommes en nombre suffisant et semble sur le point de passer à l’attaque, conseillée par Tyrion Lannister, le frère de Cersei.

Daenerys Targaryen (droite) et Tyrion Lannister (droite), dans une scène de la saison 7 de « Game of Thrones ». Photo : HBO/Facebook

De son côté, Jon Snow a été sacré roi du Nord après avoir repris Winterfell à l’infâme Ramsay Bolton à l’issue d’une bataille sanglante (et sans l’une des plus belles jamais filmées à la télévision américaine). Sa demi-sœur Sansa Stark pourrait toutefois voir d’un mauvais œil cette accession au pouvoir, alors que Jon Snow n’est officiellement qu’un enfant illégitime de leur père.

Néanmoins, toutes ces ambitions pourraient être rapidement réduites à néant. Les marcheurs blancs, zombies qui semblent quasiment imbattables, ne sont pas loin de franchir l’immense mur qui les sépare des humains de Westeros.

Un tournage décalé

« Winter is coming » (L’hiver arrive) est l’une des phrases les plus répétées depuis le début de la série. Les flocons ont enfin fait leur apparition à la fin de la sixième saison et les producteurs ont dû changer les dates habituelles de tournage puisqu'il fallait que la neige et le froid soient au rendez-vous.

L’Islande, l’Espagne, l’Irlande du Nord, mais aussi le Canada (en Alberta) font partie des pays où les scènes des nouveaux épisodes ont été tournées entre août 2016 et l’hiver 2017. L'actrice Maisie Williams (interprète d'Arya Stark) se trouvait à Banff en février.

Le changement dans les dates explique une diffusion de la série en juillet et non en avril. Cette nouveauté a valu à Game of Thrones de ne plus être éligible pour les prix Emmy, les Oscars de la télévision américaine, dont les nominations ont été annoncées jeudi. La série avait triomphé en 2015 et 2016.

Des livres qui se font attendre

Voici six ans que les lecteurs de l’Américain George R.R. Martin, auteur des livres qui ont donné vie à la série attendent le nouveau tome intitulé The Winds of Winter (Les vents de l’hiver). Plusieurs fois, des dates de publication ont été avancées (fin 2015, 2017), avant que les reports leur succèdent. Désormais, la série est même en avance sur les romans.

L'auteur George R.R Martin. Photo : AFP

Ces derniers jours, certains ont évoqué l'idée d'une sortie imminente du sixième livre, en lien avec le lancement de la septième saison. De quoi rendre encore un peu plus impatients les fidèles lecteurs qui ne cessent de faire des théories sur les multiples intrigues. L'aventure commencée en 1996 avec le livre A Game of Thrones doit prendre fin dans le septième tome, A Dream of Spring.

Une suite en préparation

Pour les adeptes de Game of Thrones, une question commence à se poser : que faire après la fin de la série, attendue fin 2018 ou début 2019? HBO s'est déjà penchée sur le sujet. La chaîne a demandé à des scénaristes de travailler sur plusieurs idées de fictions tirées de l'univers créé par George R.R. Martin.

Il s'agirait d'un antépisode (prequel) et non d'une suite inspirée par la fin de la saison 8. L’une des actrices principales de Game of Thrones, Emily Clarke (Daenerys Targaryen) a déjà annoncé qu’elle n’en ferait pas partie.