Simoneau et Holzner 7es aux mondiaux de la FINA

Simoneau, qui avait obtenu le 5e rang du programme technique en solo samedi, et sa partenaire Hozner ont obtenu un pointage de 87,6523.

Les 12 duos qui s'étaient qualifiés pour la finale au tour préliminaire ont presque tous conservé leur position. Seules les Autrichiennes sont parvenues à améliorer leur rang en passant de la 9e place à la 8e aux dépens des Grecques.

« Honnêtement, ça va super bien avec ma nouvelle partenaire, a dit Simoneau. Claudia et moi avons un niveau d’énergie très similaire avant de nager nos routines. Nous n’avons pas besoin de deviner où nous en sommes. »

Les Russes Alexandra Patskevich et Svetlana Kolesnichenko ont gagné l'or avec un pointage de 95,0515. Les Chinoises Jiang Wenwen et Jiang Tingting (94,0775) et les Ukrainiennes Yelyzaveta Yakhno et Anna Voloshyna (92,6482) sont les autres médaillées.

Début de tournoi à oublier en water-polo

Les joueuses de water-polo canadiennes ont subi une défaite de 10-4 contre l’Italie à leur premier match des Championnats du monde.

Les Canadiennes menaient 2-1 à la fin de premier quart, mais les Italiennes sont revenues en force avec quatre filets sans réplique au cours des deux périodes de jeu suivantes.

Les représentantes de l’unifolié ont enfin marqué à deux reprises au dernier quart, mais l’Italie a tout de même ajouté quatre points à sa récolte.

« Nous avons bien commencé le match, a commenté Krystina Alogbo. Notre défensive était solide. Ce qui nous a nui était notre position en attaque, ce qui a donné le temps à l’Italie de revenir dans le match et de trouver les petites ouvertures. »

Les Québécoises Axelle Crevier, Joëlle Bekhazi, Élyse Lemay-Lavoie, Christine Robinson, Shae Fournier et Ymane Hage font aussi partie de la formation.

Mardi, le Canada disputera sa deuxième rencontre des préliminaires dans le groupe A contre la Chine.

Pas de médaille au lac Balaton

Au 10 km en eau libre, les Canadiennes Stephanie Horner et Jade Dusablon ont réalisé les 28e et 32e temps respectivement de la finale au lac Balaton, au sud-ouest de Budapest.

Horner, de Bathurst, a terminé l’épreuve en 2 h 4 min 48 s 10/100. Dusablon, de Québec, a suivi en 2:07:16,80.

La Française Aurélie Muller a conservé son titre de championne du monde en 2:00:13,70 devant l’Équatorienne Samantha Arevalo. L’Italienne Arianna Bridi et la Brésilienne Ana Marcela Cunha ont terminé à égalité en 3e place.