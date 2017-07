Les Golden Knights de Las Vegas s'entendent avec Reinhart et Leipsic

Le directeur général de l'équipe du Nevada, George McPhee, s'est entendu avec Leipsic, un ancien des Maple Leafs de Toronto, pour une durée de deux. Son salaire annuel moyen est de 650 000 $ US.

L'an dernier, il a passé la saison avec les Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine. Il a récolté 51 points en 49 matchs. Il n'a joué que six matchs en carrière dans la Ligue nationale, pour une fiche de un but et deux passes.

Reinhart, qui jouait l'an dernier pour les Oilers d'Edmonton, empochera quant à lui 800 000 $ US par saison pendant deux ans. L'arrière de 23 ans a porté les couleurs du Canada à deux reprises, lors des Championnats mondiaux juniors de 2013 et 2014.

L'ancien choix de première ronde (4e au total) des Islanders de New York a lui aussi passé la saison 2016-17 dans la Ligue américaine. En 54 parties avec les Condors de Bakersfield, il a marqué 7 buts et amassé 14 passes.