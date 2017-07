C’est confirmé : il y aura un film sur le groupe Queen

Intitulé Bohemian Rhapsody, l’un des plus grands succès de Queen, le film devrait débuter en septembre. Rami Malek, acteur connu pour son rôle de pirate informatique dans la série Mr. Robot, incarnera l’inoubliable Freddie Mercury, chanteur du groupe, mort d’une pneumonie liée au sida en 1991. Le comédien sera dirigé par le réalisateur Bryan Singer, à qui l'on doit les films de la série X-Men ou encore le long métrage The Usual Suspects.

« Il ne vit et respire déjà que pour Freddie, c’est merveilleux à voir », avait expliqué Brian May, guitariste du groupe, à propos de Rami Malek, dans une entrevue au magazine Rolling Stone publiée en juin. On ne sait pas pour l’heure quels acteurs interpréteront les autres membres de Queen.

L'acteur américain Rami Malek Photo : Getty Images

Brian May et le batteur du groupe Roger Taylor feront partie de l’aventure cinématographique en tant que producteurs délégués du film.

Sacha Baron Cohen, vedette du long métrage Borat, avait dans un premier temps été choisi pour incarner le fantasque chanteur. Des désaccords artistiques, notamment l’absence de certains aspects de la vie privée de Freddie Mercury dans le scénario, auraient poussé l’acteur à quitter le projet en 2013.